наверх
17.05.201717:23
Курсы валют НБУ
  • EUR29.23+ 0.19
  • USD26.43- 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    Ростовский суд готов организовать видеосвязь с Януковичем

    Тема:

    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (565)

    (обновлено: )1610
    Ростовский областной суд сообщил о готовности к организации видеосвязи с Оболонским районным судом после поступления соответствующего запроса из Оболонского суда.
    Пресс-конференция экс-президента Украины В. Януковича в Ростове-на-Дону
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Ростовский областной суд сообщил о готовности организовать видеосвязь с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем в случае поступления соответствующего запроса из Оболонского районного суда Киева, сообщили в пресс-службе адвокатского объединения Aver Lex.

    Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Show must go on. Чем закончится Крестовый поход против Януковича

    Сообщается, что ответ поступил в юридическую компанию от Ростовского облсуда на ее запрос с просьбой организовать видеоконференцию.

    "Ростовский областной суд сообщил о готовности к организации видеосвязи с Оболонским районным судом после поступления соответствующего запроса из Оболонского суда в порядке, установленном Европейской конвенцией о правовой помощи по уголовным делам", — говорится в сообщении.

    "При условии поступления в Ростовский областной суд соответствующего обращения Оболонского районного суда об оказании международной правовой помощи, оно будет рассмотрено в установленном порядке", — процитировали в адвокатском объединении ответ представителя Ростовского облсуда.

    Оболонский районный суд Киева 4 мая начал предварительное заседание по делу Януковича о госизмене. Суд должен решить, подлежит ли дело рассмотрению или его нужно вернуть на доследование. Также суд должен принять решение о возможности заочного суда над Януковичем. Экс-президенту предоставили возможность принять участие в предварительном заседании в режиме видеоконференции. Следующее заседание состоится 18 мая.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    День Победы во Львове
    Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Андрей Артеменко
    Артеменко. С "мирным планом" и без мандата
    Граната РГД. Архивное фото
    Криминальная Украина: стрельба в Каменском