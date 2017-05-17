Ростовский суд готов организовать видеосвязь с Януковичем

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Ростовский областной суд сообщил о готовности организовать видеосвязь с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем в случае поступления соответствующего запроса из Оболонского районного суда Киева, сообщили в пресс-службе адвокатского объединения Aver Lex.

Сообщается, что ответ поступил в юридическую компанию от Ростовского облсуда на ее запрос с просьбой организовать видеоконференцию.

"Ростовский областной суд сообщил о готовности к организации видеосвязи с Оболонским районным судом после поступления соответствующего запроса из Оболонского суда в порядке, установленном Европейской конвенцией о правовой помощи по уголовным делам", — говорится в сообщении.

"При условии поступления в Ростовский областной суд соответствующего обращения Оболонского районного суда об оказании международной правовой помощи, оно будет рассмотрено в установленном порядке", — процитировали в адвокатском объединении ответ представителя Ростовского облсуда.

Оболонский районный суд Киева 4 мая начал предварительное заседание по делу Януковича о госизмене. Суд должен решить, подлежит ли дело рассмотрению или его нужно вернуть на доследование. Также суд должен принять решение о возможности заочного суда над Януковичем. Экс-президенту предоставили возможность принять участие в предварительном заседании в режиме видеоконференции. Следующее заседание состоится 18 мая.