В российских тюрьмах содержатся 4,6 тыс украинцев

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. В российских тюрьмах удерживаются более 4600 граждан Украины.

По данным Федеральной службы исполнения наказаний России, по состоянию на 30 марта 2017 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы России отбывали наказание 4606 граждан Украины.

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Ранее в годовом докладе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой сообщалось, что в Украине сейчас в местах принудительного лишения свободы отбывают наказание 430 граждан России.