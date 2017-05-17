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    Общество

    В российских тюрьмах содержатся 4,6 тыс украинцев

    (обновлено: )6810
    По данным Федеральной службы исполнения наказаний России, по состоянию на 30 марта 2017 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы России отбывали наказание 4606 граждан Украины.
    Заключенные в колонии строгого режима. Архивное фото
    RIA News Андрей Луковский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. В российских тюрьмах удерживаются более 4600 граждан Украины.

    По данным Федеральной службы исполнения наказаний России, по состоянию на 30 марта 2017 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы России отбывали наказание 4606 граждан Украины.

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    Ранее в годовом докладе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой сообщалось, что в Украине сейчас в местах принудительного лишения свободы отбывают наказание 430 граждан России.

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