В исполкоме Криворожского горсовета проходит обыск

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. В здании исполкома Криворожского горсовета проходит обыск, сообщает агентство "Кривбасс On-Line"

"Группа бойцов подразделения особого назначения – КОРД вошла в здание, но когда проверяющие поняли, что никакого препятствия их действиям местные чиновники не оказывают, бойцы удалились и ждали руководство в автобусе на стоянке перед мэрией. В горисполкоме к таким событиям уже привыкли, в 2016 году было 300 проверок, 119 из которых — прокурорские. К слову, еще ни разу проверяющим не удалось найти в работе чиновников ничего противозаконного", — собщает агентство.

krnews.ua Обыски в здании исполкома Криворожского горсовета

krnews.ua Обыски в здании исполкома Криворожского горсовета

"Для такого эффектного появления в помещении не было никаких оснований. Мы полностью открыты, все документы по просьбе мы предоставляем. Хочу отметить, что эти документы мы уже предоставляли, и их уже проверяли ранее неоднократно. Поэтому никакого ажиотажа, никакой паники — мы работаем в обычном режиме", — рассказала начальник отдела прессы и информации исполкома Криворожского горсовета Ирина Герасименко.

Ранее премьер Владимир Гройсман заявил о проведении Службой безопасности Украины (СБУ) обысков в офисе Dragon Capital и поручил разобраться в причинах. В компании сообщили, что обыски связаны с подозрением в незаконном использовании программного обеспечения.