В среду дожди возможны лишь на востоке Украины

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Синоптики прогнозируют в среду, 17 мая, теплую погоду, небольшие дожди вероятны лишь на востоке Украины, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Украине 17 мая

В западных областях дневная температура будет колебаться от +17 до +23, на севере будет холоднее — от +13 до +17. В центре и на юге днем от +14 до +18 и от +17 до +21 соответственно, везде без осадков. На востоке будет дождливо, температура от +13 до +16.

В Киеве сегодня без осадков, дневная температура составит +15+17.