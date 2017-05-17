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    Общество

    В среду дожди возможны лишь на востоке Украины

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    В западных областях дневная температура будет колебаться от +17 до +23, на севере будет холоднее - от +13 до +17. В центре и на юге днем от +14 до +18 и от +17 до +21 соответственно, везде без осадков.
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    Украинское фото

    КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Синоптики прогнозируют в среду, 17 мая, теплую погоду, небольшие дожди вероятны лишь на востоке Украины, сообщает Гидрометцентр.

    Погода в Украине 17 мая

    В западных областях дневная температура будет колебаться от +17 до +23, на севере будет холоднее — от +13 до +17. В центре и на юге днем от +14 до +18 и от +17 до +21 соответственно, везде без осадков. На востоке будет дождливо, температура от +13 до +16.

    В Киеве сегодня без осадков, дневная температура составит +15+17.

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