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    Общество

    Запрет российских сайтов. Нацкомиссия предупредила провайдеров о штрафах

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    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (533)

    (обновлено: )16
    Президент Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции.
    Санкции в отношении российских интернет-ресурсов и соцсетей
    УНИАН

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации предупредила украинских интернет-провайдеров о штрафах за невыполнение решения о санкциях в отношении российских социальных сетей и веб-ресурсов.

    соцсети
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    "Обращаем внимание операторов, провайдеров телекоммуникаций, предоставляющих услуги доступа к Интернету, что статьей 145 кодекса Украины об административных правонарушениях установлено, что нарушение условий и правил, регламентирующих деятельность в сфере телекоммуникаций и пользования радиочастотным ресурсом Украины, предусмотренную лицензиями, разрешениями — влечет наложение штрафа на должностных лиц предприятий и организаций всех форм собственности в размере от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан", — говорится в сообщении комиссии.

    Президент Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".

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    Отметим, ранее председатель Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) Александр Федиенко заявлял, что блокирование провайдерами доступа к попавшим под санкции российским сайтам невозможно воплотить в жизнь в полной мере, операторы технически не готовы к такому шагу.

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