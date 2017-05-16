Сайт Порошенко подвергается DDOS-атаке

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Официальный сайт президента Украины Петра Порошенко подвергается DDOS-атаке из-за блокирования российских веб-ресурсов в Украине, сообщается на странице Администрации президента Украины в Facebook со ссылкой на заместителя главы АП Дмитрия Шимкива.

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"С 15:15 мы видим ответ россиян на указ президента, где упомянуто закрытие доступа к российским социальным сетям. Интернет-сайт президента подвергается организованной атаке — мы видим имитацию переходов и DDOS-атаку с ресурсов Яндекса и VK, что создает искусственный трафик, чтобы скачать и "положить" серверы АП", — сообщил он.

"Наши IТ-специалисты держат ситуацию под контролем, угрозы для работы интернет-ресурса нет", – заверил Шимкив.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко во вторник ввел в действие решение СНБО о расширенном списке физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции, также этим решением продлены сроки действия санкций. Под санкции сроком на три года попали и ряд российских СМИ, в том числе Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня", телеканалы "РЕН-ТВ", "Звезда", ТВЦ и многие другие, а также ряд онлайн-сервисов: "Яндекс", "Одноклассники", "ВКонтакте", Mail.ru и другие.