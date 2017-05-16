В Украине в среду снова похолодает

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. В Украине со среды, 17 мая, ожидается похолодание, сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, температура с +18+23 градусов снизится до +12+16 градусов, а в Черниговской, Сумской и Харьковской областях — даже до +10+14 градусов.

"Особенно холодно будет ближайшей ночью в северной части Украины и на западе, +3+8 градусов. В центре, на востоке и юге ночью +9+14 градусов. Дождей не будет, за исключением опять же Сумской и Харьковской областей. Там немного покапает", — сообщила она.

"Киев завтра также окажется в тылу холодного фронта, поэтому в столице температура воздуха снизится ночью до +5+8 градусов, а днем — до +15 +16 градусов. Однако небо будет в среду ясным и солнечным", — отметила Диденко.

Отметим, что в мае погода в Украине меняется каждые несколько дней: было и очень тепло и очень холодно, шел даже снег.