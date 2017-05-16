В Украине приостановили прием документов на оформление биометрики

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Часть отделений приостановила прием документов на оформление биометрических загранпаспортов и ID-карт. С утра 16 мая все паспортные столы закрыли очереди на подачу документов на загранпаспорта и ID-карты.

"Сегодня подать документы уже нельзя. Попробуйте завтра", – сказали в онлайн-поддержке сервиса.

скриншот Прием документов на паспорта временно приостановлен

При этом выдача уже готовых биометрических паспортов продолжается. На сайте ДП "Документ" висит объявление, что некоторые отделения в городах все же работают.

"В связи с форс-мажорными обстоятельствами в предоставлении доступа к специализированным каналам связи, штатную работу центров "Паспортный сервис" временно изменено. Центры обслуживания граждан "Паспортный сервис" работают в режиме выдачи биометрических загранпаспортов и ID карт через подразделения миграционной службы", – говорится в сообщении.

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Ранее министр МВД Арсен Аваков заявил, что украинцы до конца 2017 года будут иметь 5,4 млн биометрических загранпаспортов, необходимых для безвизовых поездок в Евросоюз.

После голосования Европейского парламента за введение безвизового режима для Украины граждане страны "обвалили" сайт по выдаче загранпаспортов.