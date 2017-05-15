наверх
15.05.201721:33
Курсы валют НБУ
  • EUR28.790.00
  • USD26.470.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Жданов: в ВСУ катастрофический голод офицерского состава

    Тема:

    Мобилизация в Украине (470)

    53403
    Военный эксперт Олег Жданов в эфире "ГС" заявил, что на сегодняшний день в Вооруженных силах Украины - катастрофический дефицит офицерского состава.
    Олег Жданов
    Facebook Олега Жданова

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Началась подготовка к призыву офицеров запаса, окончивших военные кафедры. Как известно, в начале года Генеральный штаб Вооруженных сил Украины анонсировал призыв офицеров запаса в возрасте до 43 лет, окончивших военные кафедры. Речь идет о военной службе сроком 18 месяцев. Районные и городские военные комиссариаты уже начали вызывать офицеров запаса для прохождения медицинских комиссий и оформления документов. Об этом пишут некоторые СМИ.

    Повестка в военкомат. Архивное фото
    Илья Кива/Facebook
    Призыв-2017: есть особенности во вручении повесток

    На вопрос, существует ли необходимость в усилении армии Украины офицерами запаса, в эфире радиостанции Голос Столицы ответил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

    "Это худший вариант, который можно было предположить для Вооруженных сил Украины, потому что качество подготовки этих людей — довольно низкое, не от того, что они плохие, а потому что их так учили, по такой программе, а за три года ведения войны никто не додумался до того, что необходимо развернуть профильные военные училища… и на сегодняшний день в вооруженных силах — катастрофический голод офицерского состава", — подчеркнул Жданов.

    Напомним, 1 апреля, стартовал весенний призыв на срочную военную службу. Весной должны были призвать 14 135 человек: в Вооруженных силах будут служить 9 135 человек, в Национальной гвардии — 4 200 человек, в Государственной специальной службе транспорта — 800 человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Момент драки и стрельбы в Каменском с участием охранника Яроша. Видео
    Криминальная Украина: стрельба в Каменском
    Киев в финальный день Евровидения-2017
    Евровидение. Победа Португалии и скандал с пранкером
    Авдеевский коксохимический завод
    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей
    Михаил Погребинский
    Первая в 2017 году пресс-конференция Порошенко