Жданов: в ВСУ катастрофический голод офицерского состава

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Началась подготовка к призыву офицеров запаса, окончивших военные кафедры. Как известно, в начале года Генеральный штаб Вооруженных сил Украины анонсировал призыв офицеров запаса в возрасте до 43 лет, окончивших военные кафедры. Речь идет о военной службе сроком 18 месяцев. Районные и городские военные комиссариаты уже начали вызывать офицеров запаса для прохождения медицинских комиссий и оформления документов. Об этом пишут некоторые СМИ.

На вопрос, существует ли необходимость в усилении армии Украины офицерами запаса, в эфире радиостанции Голос Столицы ответил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Это худший вариант, который можно было предположить для Вооруженных сил Украины, потому что качество подготовки этих людей — довольно низкое, не от того, что они плохие, а потому что их так учили, по такой программе, а за три года ведения войны никто не додумался до того, что необходимо развернуть профильные военные училища… и на сегодняшний день в вооруженных силах — катастрофический голод офицерского состава", — подчеркнул Жданов.

Напомним, 1 апреля, стартовал весенний призыв на срочную военную службу. Весной должны были призвать 14 135 человек: в Вооруженных силах будут служить 9 135 человек, в Национальной гвардии — 4 200 человек, в Государственной специальной службе транспорта — 800 человек.