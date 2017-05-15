Избраны шесть членов правления НОТУ

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) тайно путем голосования избрал шесть членов правления, предложенных его председателем Зурабом Аласанией.

В состав правления избраны шесть человек, которые разделены на "реформаторское" и "креативное" крылья: Юрий Макаров (просветительское направление), Александра Кольцова (развлекательное направление), Роман Винтонив (общественно-политическое направление), Инна Гребенюк (юридическое направление), Родион Никоненко (экономическо-финансовое направление), Николай Чернотыцкий (оптимизация центральной и региональной структуры), сообщает УНИАН.

Члены наблюдательного совета голосовали за каждого кандидата отдельно, заполняя шесть бюллетеней. С каждым из членов правления будет подписан отдельный контракт.

Согласно закону "Об общественном телевидении и радиовещании в Украине" председатель и члены правления ПАО "НОТУ" избираются на 4 года. При избрании наблюдательным советом учитывается соответствие претендента квалификационным требованиям, предъявляемым к генеральным директорам телерадиокомпании, наличие высоких моральных качеств и общественного авторитета претендента.

Ранее сообщалось, что сотрудникам Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) запретили давать интервью без согласования с руководством.

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