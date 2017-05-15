Дело о трагедии 2 мая в Одессе будут рассматривать заново - СМИ

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Дело о трагедии 2 мая 2014 года будет в третий раз будет рассматриваться заново, сообщает УНН.

"Сегодня Малиновский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство адвокатов обвиняемых по делу 2 мая об отводе трех судей из четырех, рассматривающих это дело. Коллегию судей, которые будут рассматривать дело 2 мая, сформируют заново, и она начнет рассматривать дело с самого начала, а это уже в третий раз", — говорится в сообщении.

Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали.

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