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    Дело о трагедии 2 мая в Одессе будут рассматривать заново - СМИ

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    Дело о трагедии 2 мая в Одессе: новое рассмотрение (39)

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    В понедельник, 15 мая, Малиновский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство адвокатов обвиняемых по делу 2 мая 2014 года об отводе трех судей из четырех.
    Ситуация в Одессе 2 мая 2014 года
    timer-odessa.net

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Дело о трагедии 2 мая 2014 года будет в третий раз будет рассматриваться заново, сообщает УНН.

    Руслан Коцаба. Архивное фото
    УНИАН
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    "Сегодня Малиновский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство адвокатов обвиняемых по делу 2 мая об отводе трех судей из четырех, рассматривающих это дело. Коллегию судей, которые будут рассматривать дело 2 мая, сформируют заново, и она начнет рассматривать дело с самого начала, а это уже в третий раз", — говорится в сообщении.

    Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали.

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