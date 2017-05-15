В Украину идет тепло

КИЕВ, 15 мая – РИА Новости Украина. В понедельник в Украине будет солнечно и ясно, исключение составят восточные регионы страны, сообщает Гидрометцентр.

На западе ожидается солнечная погода без осадков. Температура +14… + 17 градусов. Северо-западный и южный ветер 1-2 м/с.

В северных и центральных областях будет облачно с прояснениями. Температура +14… + 19градусов. Юго-западный ветер — 2-3 м/с.

На востоке облачно, возможны кратковременные дожди. Температура +8… + 16 градусов. Юго-западный ветер 4-7 м/с.

В южных регионах облачно с прояснениями. Температура +11… + 15 градусов. Южный ветер — 4-6 м/с.

В Киеве также будет солнечно. Без осадков. Температура +14… + 20 градусов. Ветер юго-западный, 3-4 м/с.