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    Общество

    В Авдеевке восстановили электроснабжение

    Тема:

    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей (349)

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    Как сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации, утром обстрелы у Авдеевки немного утихли. По его словам, взрывами было повреждено электроснабжение, но оно практически полностью восстановлено.
    Последствия обстрела Авдеевки
    facebook.com/ato

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что в Авдеевке восстановили энергоснабжение. Об этом он написал на странице в Facebook.

    Ранее энергоснабжени было прервано из-за обстрелов.

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    "Российские оккупанты целую ночь обстреливали околицы Авдеевки. Утром обстрелы немного утихли. Взрывами было повреждено электроснабжение в старой Авдеевке. На 9:50 электроснабжение практически полностью восстановлено", — написал он.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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