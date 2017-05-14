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    В воскресенье Украину зальет дождями с грозами

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    На западе и севере днем будет от 12 до 16 градусов тепла, на востоке - от 17 до 20, на юге - от 12 до 20, в центре - от 12 до 18. В Киеве в воскресенье будет дождливо, температура от 12 до 14 градусов.
    Дождь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. В воскресенье на всей территории Украины пройдут дожди, на востоке, юге и в центре они будут сопровождаться грозами, сообщает Гидрометцентр.

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    На западе и севере днем будет от 12 до 16 градусов, на востоке — от 17 до 20, на юге — от 12 до 20, в центре — от 12 до 18.

    Синоптики обещают также высокую температуру до 20 градусов в Крыму и Луганской области.

    В Киеве в воскресенье будет дождливо, температура от 12 до 14 градусов.

    Напомним, в последние дни в Украине снова испортилась погода.

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