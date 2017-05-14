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    Общество

    Для ремонта украинских дорог нужно более ста лет - Кава

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    В эфире радиостанции Голос Столицы эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава заявил, что выделенных 7,5 млрд гривен на ремонт дорожного покрытия хватит на то, чтобы провести средний и капитальный ремонт 700 км автомобильных дорог.
    Александр Кава, замминистра инфраструктуры в 2014-2015, эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Ежегодно украинские водители платят в бюджет 50 млрд гривен различных транспортных сборов. При этом на ремонт дорог направляется 15% этих средств. А это примерно 7,5 миллиардов гривен. Об этом в своем расследовании рассказывают журналисты одного из украинских телеканалов. И как сообщают наши коллеги, при рациональном использовании всех 50 млрд, а также при внедрении западных стандартов в дорожное строительство, через 5-6 лет проблему с дорогами в Украине можно решить.

    Александр Кава
    Facebook Александр Кава
    Кава: украинские власти сознательно тормозят модернизацию железных дорог

    На что хватит средств, выделенных на ремонт дорог, рассказал эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "Этих 7,5 млрд хватит на то, чтобы провести средний и капитальный ремонт 700 км автомобильных дорог. При этом сеть автодорог Украины, за которые отвечает "Укравтодор" — это те дороги, которые соединяют населенные пункты, составляет 170 тысяч километров. То есть с такими темпами необходимо более ста лет, чтобы привести дорожную сеть в надлежащее состояние", — отметил эксперт.

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что порядка 30% ремонтных работ в минувшем году сделаны некачественно.

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