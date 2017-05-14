Для ремонта украинских дорог нужно более ста лет - Кава

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Ежегодно украинские водители платят в бюджет 50 млрд гривен различных транспортных сборов. При этом на ремонт дорог направляется 15% этих средств. А это примерно 7,5 миллиардов гривен. Об этом в своем расследовании рассказывают журналисты одного из украинских телеканалов. И как сообщают наши коллеги, при рациональном использовании всех 50 млрд, а также при внедрении западных стандартов в дорожное строительство, через 5-6 лет проблему с дорогами в Украине можно решить.

На что хватит средств, выделенных на ремонт дорог, рассказал эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Этих 7,5 млрд хватит на то, чтобы провести средний и капитальный ремонт 700 км автомобильных дорог. При этом сеть автодорог Украины, за которые отвечает "Укравтодор" — это те дороги, которые соединяют населенные пункты, составляет 170 тысяч километров. То есть с такими темпами необходимо более ста лет, чтобы привести дорожную сеть в надлежащее состояние", — отметил эксперт.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что порядка 30% ремонтных работ в минувшем году сделаны некачественно.