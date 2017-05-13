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    Общество

    Адвокатов предлагают наказывать за оскорбления в соцсетях

    (обновлено: )106
    Согласно информации, неэтичные высказывания адвокатов в адрес друг друга, распространение недостоверной информации должны определяться как основание для дисциплинарной ответственности.
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    RIA News Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Национальная ассоциация адвокатов Украины намерена внести изменения в Правила адвокатской этики.

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    Предлагается ужесточить этические требования к общению адвокатов в социальных сетях: неэтичные высказывания адвокатов в адрес друг друга, распространение недостоверной информации должны определяться как основание для дисциплинарной ответственности.

    Заседание рабочей группы по наработке изменений в Правила адвокатской этики состоялось 11 мая.

    Проект изменений будет доступен на сайте НААУ для обсуждения региональными адвокатскими сообществами. Рассмотрение изменений состоится на заседании Совета адвокатов Украины 26 — 27 мая.

    Ранее сообщалось, что экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко 12 мая напал на адвоката Андрея Каркищенко. Инцидент произошел после заседания Апелляционного суда Одесской области по делу об инсценированном похищении нардепа Алексея Гончаренко.

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