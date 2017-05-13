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    Общество

    Назначен новый военный прокурор сил АТО

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    В пятницу в Краматорске заместитель генпрокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос представил нового военного прокурора сил АТО Олега Сенюка.
    Олег Сенюк
    facebook.com/people/Олег-Сенюк

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Назначен новый военный прокурор сил АТО — полковник юстиции Олег Сенюк, сообщает Управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры.

    Артем Маслаков
    kp.ua
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    Ранее он возглавлял военную прокуратуру Западного региона Украины.

    Сообщается, что в пятницу в Краматорске заместитель генпрокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос представил нового военного прокурора сил АТО Сенюка. 

    Во время представления Матиос отметил, что Сенюк имеет достаточный опыт работы в военной прокуратуре регионального уровня, поэтому обеспечит эффективное взаимодействие со всеми ведомствами зоны АТО.

    После представления состоялось расширенное совещание представителей силовых ведомств Донецкой и Луганской областей — Антитеррористического центра Службы безопасности Украины, Нацполиции, прокуратуры, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Участники совещания обсудили вопросы взаимодействия силовых структур в условиях боевых действий.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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