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    Омелян наградил экипаж катера, который "дал отпор российскому судну"

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    Министерство инфраструктуры Украины ранее заявило, что российский корабль в апреле пытался захватить украинский спасательный катер в Черном море.
    Владимир Омелян наградил экипаж украинского катера
    Министерство инфраструктуры Украины

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян наградил экипаж катера, который, по данным ведомства, пытался захватить российский корабль у берегов Крыма.

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    "Министр инфраструктуры Владимир Омелян во время рабочей поездки в Одесскую область наградил работников Морской поисково-спасательной службы и экипаж катера, который 24 апреля 2017 дал отпор противоправным действиям российского судна в Черном море", — говорится в сообщении.

    Напомним, Министерство инфраструктуры Украины ранее заявило, что российский корабль в апреле пытался захватить украинский спасательный катер в Черном море.

    Министерство инфраструктуры Украины
    Владимир Омелян наградил экипаж украинского катера

    Инцидент, как сообщили в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России, произошел 23 апреля и якобы был связан с намерением украинского катера "войти в территориальные воды РФ". По данным пресс-службы, украинский спасательный катер вел фото,- и видеосъемку российских технических судов. Российский сторожевой катер предупредил украинскую сторону о нарушении и тем самым пресек его дальнейшие противоправные действия.

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