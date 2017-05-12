В Харьковской области в водоемах обнаружены 22 очага инфекционных болезней

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. В Харьковской области зафиксировано несколько десятков очагов распространения лептоспироза — тяжелого бактериального заболевания, которое может поражать печень, почки, сосуды и центральную нервную систему (ЦНС), сообщает "Сегодня" со ссылкой на завотделением особо опасных инфекций Харьковского областного лабораторного центра Анну Сухорукову.

В организм человека лептоспироз может проникнуть через порезы или раны во время купания в воде и заглатывания ее при нырянии.

По словам специалиста, лептоспироз активизируется летом и осенью, а среди животных-переносчиков этой болезни наиболее распространены мелкие грызуны и серые крысы.

В Харьковской области уже зарегистрировали 22 природных очага болезни, в которые попали 76 населенных пунктов в 23-х районах области.

Очаги вспышек лептоспироз охватывают реки Северский Донец, Мжу, Лопань, Оскол, Уды и Орель, Печенежское водохранилище.

По данным медиков, в 2016 году в Харьковской области этой болезнью заразились пятеро, к счастью, все выжили.

Чтобы избежать заражения, медики советуют защищать продукты от грызунов и не использовать воду из неизвестных источников, а в случае проявления симптомов болезни — немедленно обращаться за помощью.

Лептоспироз — острая инфекционная болезнь человека. Болезнь характеризуется поражением капилляров, часто поражением печени, почек, мышц, лихорадкой. Источники инфекции грызуны, крупный рогатый скот, собаки, лошади.

Ранее полиция Львовской области сообщила, что по факту отравления девяти воспитанников детского сада в одном из сел Пустомытовского района Львовской области открыто уголовное дело.