Аласания оценил потери от отказа транслировать ЧМ по футболу

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Деньгами можно поступиться, когда речь идёт о приверженности принципам, заявил глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания, комментируя отказ Украины от трансляции матчей Чемпионата мира по футболу.
"Они (обязательства между Украиной и FIFA — Ред) всего лишь финансовые. Это та материя, которой можно легко поступиться относительно принципов. Деньги – не самая большая потеря", — сказал Аласания в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Ранее Аласания высказался против трансляции в Украине Чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.
Чемпионат мира по футболу (ЧМ-2018) на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, игры состоятся в 11 городах.
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