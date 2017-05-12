Аласания оценил потери от отказа транслировать ЧМ по футболу

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Деньгами можно поступиться, когда речь идёт о приверженности принципам, заявил глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания, комментируя отказ Украины от трансляции матчей Чемпионата мира по футболу.

"Они (обязательства между Украиной и FIFA — Ред) всего лишь финансовые. Это та материя, которой можно легко поступиться относительно принципов. Деньги – не самая большая потеря", — сказал Аласания в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По словам Аласании, недовольных отменой трансляции чемпионата мира по футболу будет меньше, чем тех, кто воспримет это позитивно.





"Недовольные будут, так или иначе. Но я думаю, что Украина правильнее воспримет такое решение, чем, наоборот, показ чемпионата, который проводится в Москве. Сейчас традиции в России таковы: всё используется в качестве оружия борьбы за победу российского народа. Не знаю, зачем и над чем, но, тем не менее, это всё так. Но даже не в этом дело. Много футбола, много картинки, многочасовые показы – и это будет транслироваться на всю Украину из Москвы. Уже это вызывает у людей отторжение", — добавил он.