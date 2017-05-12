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    Аласания оценил потери от отказа транслировать ЧМ по футболу

    (обновлено: )37
    Зураб Аласания
    Украфото

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Деньгами можно поступиться, когда речь идёт о приверженности принципам, заявил глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания, комментируя отказ Украины от трансляции матчей Чемпионата мира по футболу.

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    "Они (обязательства между Украиной и FIFA — Ред) всего лишь финансовые. Это та материя, которой можно легко поступиться относительно принципов. Деньги – не самая большая потеря", — сказал Аласания в эфире радиостанции "Говорит Москва". 

    По словам Аласании, недовольных отменой трансляции чемпионата мира по футболу будет меньше, чем тех, кто воспримет это позитивно.

    "Недовольные будут, так или иначе. Но я думаю, что Украина правильнее воспримет такое решение, чем, наоборот, показ чемпионата, который проводится в Москве. Сейчас традиции в России таковы: всё используется в качестве оружия борьбы за победу российского народа. Не знаю, зачем и над чем, но, тем не менее, это всё так. Но даже не в этом дело. Много футбола, много картинки, многочасовые показы – и это будет транслироваться на всю Украину из Москвы. Уже это вызывает у людей отторжение", — добавил он.

     

    Ранее Аласания высказался против трансляции в Украине Чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

    Чемпионат мира по футболу (ЧМ-2018) на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, игры состоятся в 11 городах.

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