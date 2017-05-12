Почти у половины переселенцев в Украине есть деньги только на еду

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. 45% семей вынужденных переселенцев в Украине имеют достаточно средств только на питание, такие данные исследования обнародовала Международная организация миграции (МОМ).

Согласно данным исследования, 23% опрошенных домохозяйств переселенцев существенно сокращают расходы на еду, 29% — имеют достаточно средств на еду и основные нужды, и только 1% — достаточно средств на еду, нужды и имеют сбережения.

26% опрошенных имеют месячный доход в рамках 3-5 тыс. грн, по 21% — 1,5-3 тыс. грн и 5-7 тыс. грн, 8% — 7-11 тыс. грн, 5% — 11 и более тыс. грн, 4% — менее 1,5 тыс. грн, а 15% затруднились ответить.

В целом, средний доход одного переселенца в месяц составляет 1 991 грн, что на 40% больше по сравнению с 1 420 грн в марте-июне 2016 года.

41,5% переселенцев имеют работу, 27,5% — безработные. 30,9% — пенсионеры, получатели пенсии по инвалидности или находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.

Исследование проводилось в марте 2017 года, методом личного интервью было опрошено 1 025 внутренне перемещенных лиц в 24 областях и Киеве.

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Пресс-служба Минсоцполитики сообщала, что по состоянию на 20 марта 2017 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения, областных и Киевской городской государственной администраций, на учет взято 1 607 664 переселенцев или 1 293 719 семей с Донбасса и Крыма.