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    Почти у половины переселенцев в Украине есть деньги только на еду

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    Согласно данным проведенного исследования, 23% опрошенных переселенцев существенно сокращают расходы на еду, 26% опрошенных имеют месячный доход в рамках 3-5 тыс. грн.
    Беженцы получают бесплатную еду в волонтерском центре в Славянске. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. 45% семей вынужденных переселенцев в Украине имеют достаточно средств только на питание, такие данные исследования обнародовала Международная организация миграции (МОМ).

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    Согласно данным исследования, 23% опрошенных домохозяйств переселенцев существенно сокращают расходы на еду, 29% — имеют достаточно средств на еду и основные нужды, и только 1% — достаточно средств на еду, нужды и имеют сбережения.

    26% опрошенных имеют месячный доход в рамках 3-5 тыс. грн, по 21% — 1,5-3 тыс. грн и 5-7 тыс. грн, 8% — 7-11 тыс. грн, 5% — 11 и более тыс. грн, 4% — менее 1,5 тыс. грн, а 15% затруднились ответить.

    В целом, средний доход одного переселенца в месяц составляет 1 991 грн, что на 40% больше по сравнению с 1 420 грн в марте-июне 2016 года.

    41,5% переселенцев имеют работу, 27,5% — безработные. 30,9% — пенсионеры, получатели пенсии по инвалидности или находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.

    Исследование проводилось в марте 2017 года, методом личного интервью было опрошено 1 025 внутренне перемещенных лиц в 24 областях и Киеве.

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    Пресс-служба Минсоцполитики сообщала, что по состоянию на 20 марта 2017 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения, областных и Киевской городской государственной администраций, на учет взято 1 607 664 переселенцев или 1 293 719 семей с Донбасса и Крыма.

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