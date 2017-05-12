наверх
12.05.201711:47
Курсы валют НБУ
  • EUR28.70- 0.09
  • USD26.43- 0.03
Рубрики
Ещё
    Общество

    Боярский попал в базу "Миротворца"

    Тема:

    Взять и запретить. Культурная война с РФ (255)

    (обновлено: )20401
    Михаил Боярский попал в базу данных за "открытую поддержку агрессии России в отношении Украины" и "незаконное пересечение государственной границы Украины, участие в развлекательных мероприятиях в аннексированном Крыму".
    Актер Ленинградского театра им. Ленинского комсомола Михаил Боярский
    RIA News Рудольф Кучеров | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Сайт "Миротворец" опубликовал данные российского актера Михаила Боярского.

    Причиной публикации информации об артисте названы "открытая поддержка агрессии России в отношении Украины и незаконное пересечение государственной границы Украины, участие в развлекательных мероприятиях в аннексированном Крыму".

    Скриншот
    Даные о Михаиле Боярском на сайте "Миротворец"

    Ранее ресурс "Миротворец" внес российского актера Дмитрия Певцова в список граждан, которых создатели сайта называют "изменниками родины". Причиной стало посещение актером Крыма.

    Также в базу данных сайта внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, репер Баста, певица Нюша и всемирно известный путешественник Федор Конюхов.

    Читайте также: "Зрада" Дорна: интервью украинского певца вызвало скандал в соцсетях

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги ЕС и Украины
    Безвиз наш? Совет ЕС сказал "да"
    "Евровидение-2017" второй полуфинал
    Евровидение-2017. В ожидании финала
    Михаил Погребинский
    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым
    Дмитрий Разумков
    Эхо 9 мая: взрывоопасные Киев, Днепр и Николаев