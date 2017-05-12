Боярский попал в базу "Миротворца"

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Сайт "Миротворец" опубликовал данные российского актера Михаила Боярского.

Причиной публикации информации об артисте названы "открытая поддержка агрессии России в отношении Украины и незаконное пересечение государственной границы Украины, участие в развлекательных мероприятиях в аннексированном Крыму".

Скриншот Даные о Михаиле Боярском на сайте "Миротворец"

Ранее ресурс "Миротворец" внес российского актера Дмитрия Певцова в список граждан, которых создатели сайта называют "изменниками родины". Причиной стало посещение актером Крыма.

Также в базу данных сайта внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, репер Баста, певица Нюша и всемирно известный путешественник Федор Конюхов.

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