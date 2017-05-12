В июне украинцев ждут дополнительные выходные

PHILIPPE HUGUEN / AFP

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Жителей Украины ожидают два дополнительных выходных в июне.

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Согласно утвержденному Кабинетом министров календарю выходных и праздничных дней в 2017 году, украинцы будут отдыхать в понедельник, 5 июня (Троица отмечается в воскресенье, 4 июня, но выходной будет также в понедельник), и 28 июня (День Конституции, среда).

Закон и Бизнес Календарь выходных дней на весь на 2017 год

Напомним, в последнем месяце весны украинцы дополнительно отдыхали 1, 2, а также 8 и 9 мая, хотя будут работать в субботу, 13 мая.