наверх
12.05.201710:16
Курсы валют НБУ
  • EUR28.70- 0.09
  • USD26.43- 0.03
Рубрики
Ещё
    Общество

    В июне украинцев ждут дополнительные выходные

    (обновлено: )1073
    В первом месяце лета будет сразу два государственных праздника: Троица, которая отмечается 4 июня, но выходной утвержден также в понедельник, 5 июня, и День Конституции, который украинцы отметят в среду, 28 июня.
    Украинские болельщики на EURO-2016
    PHILIPPE HUGUEN / AFP

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Жителей Украины ожидают два дополнительных выходных в июне.

    Читайте также: Шаг до безвиза: политики празднуют, эксперты сомневаются

    Согласно утвержденному Кабинетом министров календарю выходных и праздничных дней в 2017 году, украинцы будут отдыхать в понедельник, 5 июня (Троица отмечается в воскресенье, 4 июня, но выходной будет также в понедельник), и 28 июня (День Конституции, среда).

    Закон и Бизнес
    Календарь выходных дней на весь на 2017 год

    Напомним, в последнем месяце весны украинцы дополнительно отдыхали 1, 2, а также 8 и 9 мая, хотя будут работать в субботу, 13 мая.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    ОУН штурмует здание МВД в Киеве
    Эхо 9 мая: взрывоопасные Киев, Днепр и Николаев
    Руслан Бортник
    Безвиз наш? Совет ЕС сказал "да"
    Михаил Погребинский
    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым
    Юрий Рыбчинский
    Евровидение-2017. В ожидании финала