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    Суд снял арест со счетов "Тедис Украина"

    (обновлено: )2420
    В апреле текущего года суд арестовал денежные средства "Тедиса" на счетах в "ПриватБанке" и "Райффайзен Банке Аваль", после чего компания обратилась в суд с ходатайством об отмене соответствующего решения.
    Молоток судьи
    REUTERS Carlos Jasso

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева снял арест со счетов дистрибьютора сигарет "Тедис Украина", говорится в постановлении суда от 5 мая 2017 года, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

    Ростислав Кравец
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    В апреле текущего года суд арестовал денежные средства "Тедиса" на счетах в "ПриватБанке" и "Райффайзен Банке Аваль", после чего компания обратилась в суд с ходатайством об отмене соответствующего решения.

    "В ходе судебного заседания следователь не возражал против удовлетворения ходатайства. Исследовав материалы ходатайства, заслушав мнение участников судебного разбирательства, следственный судья пришел к выводу, что ходатайство является обоснованным и подлежит удовлетворению", – говорится в постановлении.

    Также суд обязал следователей вернуть компании табачные изделия, изъятые при обыске складов в Сумах и Запорожье.

    Ранее сообщалось, что правоохранители разоблачили схему уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода денег за границу табачной компанией "Тедис Украина". Также сообщалось, что среди владельцев компании есть гражданин РФ Игорь Кесаев, в отношении которого решением Совета национальной безопасности и обороны Украины применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу.

    В начале апреля замглавы Антимонопольного комитета Украины Нина Сидоренко сообщила, что среди владельцев крупнейшего табачного дистрибьютора в стране компании "Тедис Украина" нет граждан России.

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