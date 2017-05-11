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    Министр соцполитики: родители Захарченко получают украинскую пенсию

    (обновлено: )27020
    По словам министра социальной политики Андрея Ревы, препятствовать "пенсионному туризму", когда жители неподконтрольной Киеву части Донбасса ездят за украинскими пенсиями через линию разграничения, фактически невозможно.
    Александр Захарченко
    RIA News Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Родители главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко получают украинскую пенсию. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева в интервью Цензор.НЕТ.

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    "Вот родители Захарченко получают пенсию на нашей территории. Их сынуля там себя президентом назвал (в палате №6 все Наполеоны и президенты), а они почему-то в "новоросский" рай не едут", — сказал он.

    По его словам, препятствовать "пенсионному туризму", когда жители неподконтрольной Киеву части Донбасса ездят за украинскими пенсиями через линию разграничения, фактически невозможно.

    "Как только мы начинаем бороться с этим явлением, сразу появляются правозащитники и кричат, что мы нарушаем права людей. Говорят: "Вы назначили пенсии, закройте глаза на все и выплачивайте". Такая у них позиция. Мы им начинаем объяснять, что в стране есть закон", — пожаловался он.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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