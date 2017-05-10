Украина и Турция будут вместе производить беспилотники

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Украинское госпредприятие "Антонов" и турецкий центр Turkish Aerospace Industries подписали меморандум о сотрудничестве для разработки и производства модификаций беспилотных летательных аппаратов, в том числе для нужд ВСУ.

Как сообщила в среду пресс-служба госконцерна "Укроборонпром", договоренности были достигнуты в рамках XIII Международной выставки военной техники IDEF-2017 в Стамбуле.

"Антонов", входящий в состав "Укроборонпрома", подписал меморандум о сотрудничестве с Turkish Aerospace Industries для разработки и производства различных модификаций БПЛА, в том числе и ударных, для нужд вооруженных сил Украины", — говорится в сообщении.

Концерн также сообщает, что сейчас "Антонов" в кооперации с ведущими предприятиями Украины ведет разработку многоцелевого авиационного комплекса "Горлица", это будет первый украинский тактический беспилотный комплекс, который, в том числе, может нести средства поражения.

Также "Укроборонпром" подписал меморандум о сотрудничестве с подсекретариатом оборонной промышленности министерства обороны Турции, заключение нового соглашения должно углубить сотрудничество между ОПК двух стран.

Меморандум предусматривает сотрудничество по развитию и производству в области авиационной техники, наземных систем и новых проектах для вооруженных сил Украины и Турции.

TAI – турецкий технологический центр по проектированию, разработке, производству и интеграции, модернизации и послепродажного обслуживания аэрокосмических систем.

Подсекретариат оборонной промышленности Турции является главным распорядителем государственных средств оборонной промышленности и ответственным за обеспечение вооруженных сил страны всеми видами вооружения, военной техники и амуниции.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинское оружие пользуется спросом на мировых рынках.