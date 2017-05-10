Синоптики объяснили снег и похолодание в Украине

Юрий Грушка ВКонтакте

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Похолодание и снег в Украине связаны с наступлением очень холодных масс арктического воздуха, сообщил начальник Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

"На территории Украины сейчас происходит наступление очень холодного арктического воздуха. Данный холодный период сохранится в течение двух суток, после чего произойдет постепенное повышение температуры, и осадки будут проходить в виде дождя", — цитирует "Обозреватель" Кульбиду.

Он также отметил, что температура воздуха через двое суток на большей части страны уже составит 13–18 градусов тепла, а в южных областях +20 +25.

Кульбида также отметил, что выпадение снега посреди мая не является аномалией.

"Май характеризуется заморозками. Поэтому подобные похолодания хотя и бывают редко, но ничего аномального в этом нет", — отметил глава Гидрометцентра.

Напомним, в среду, 10 мая, в разных районах Киева выпал снег.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в столице упала до +3 градусов.