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    Общество

    Синоптики объяснили снег и похолодание в Украине

    (обновлено: )53
    В Укргидрометцентре сообщили, что на территории страны происходит наступление очень холодного арктического воздуха. Через двое суток наступит потепление.
    Снег в Чернигове
    Юрий Грушка ВКонтакте

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Похолодание и снег в Украине связаны с наступлением очень холодных масс арктического воздуха, сообщил начальник Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

    Снег в Чернигове
    vk.com/chernihiv_kisel
    Майское похолодание: в Чернигове выпал снег

    "На территории Украины сейчас происходит наступление очень холодного арктического воздуха. Данный холодный период сохранится в течение двух суток, после чего произойдет постепенное повышение температуры, и осадки будут проходить в виде дождя", — цитирует "Обозреватель" Кульбиду.

    Он также отметил, что температура воздуха через двое суток на большей части страны уже составит 13–18 градусов тепла, а в южных областях +20 +25.

    Кульбида также отметил, что выпадение снега посреди мая не является аномалией.

    "Май характеризуется заморозками. Поэтому подобные похолодания хотя и бывают редко, но ничего аномального в этом нет", — отметил глава Гидрометцентра.

    Напомним, в среду, 10 мая, в разных районах Киева выпал снег.

    Ранее сообщалось, что температура воздуха в столице упала до +3 градусов.

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