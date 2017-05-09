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    Общество

    Задержание националистов в Киеве: полиция составила 19 протоколов

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    Украина, 9 мая: марши и столкновения (152)

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    Одного мужчину, который бросил по силовикам дымовую шашку, задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины за хулиганство и угрозу или насилие в отношении работника правоохранительного органа, сообщили в полиции.
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    УНИАН

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Полиция составила почти 20 административных протоколов и провела более 10 профилактических бесед с задержанными во вторник в Киеве националистами, сообщает Национальная полиция Украины.

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    Ранее полиция сообщила, что люди из офиса Организации украинских националистов (ОУН) в Киеве забрасывали во вторник участников акции "Бессмертный полк" и правоохранителей яйцами и шариками с краской. Полиция возбудила дело по статье "хулиганство" и задержала в офисе ОУН 24 человек, позже стало известно, что задержаны около 30 человек.

    "По состоянию на 18.20 сотрудники полиции на 19 лиц составили административные протоколы, с 11 проведены профилактические беседы. Еще одного мужчину, который бросил по правоохранителям дымовую шашку, задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины за хулиганство и угрозу или насилие в отношении работника правоохранительного органа", — говорится на сайте Нацполиции.

    Украина во вторник празднует 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

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    Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

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