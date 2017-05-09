В Мелитополе подрались из-за символики

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Столкновения произошли в Мелитополе из-за использования коммунистической символики.

ria-m.tv Ситуация в Мелитополе

"Союз левый сил вывез на площадь Победы реконструкцию — людей в военной форме и старый автомобиль. У них был флаг с серпом и молотом. Это заметили председатель Самообороны Мелитопольцщины Алексей Булгаков и лидер местной Совбоды Алексей Ревенок. Флаг они вырвали, завязалась небольшая потасовка, которую быстро погасили", — сообщает подробности издание ria-m.tv.

Так же столкновения возникли из-за флагов КПУ.

Ранее сообщалось о столкновениях в Запорожье, которые так же произошли из-за использования запрещенной коммунистической символики.

​Украина во вторник празднует 72-ю годовщины Победы над нацистской Германией.

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Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.