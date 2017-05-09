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09.05.201711:09
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    Общество

    В Мелитополе подрались из-за символики

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    Украина, 9 мая: марши и столкновения (99)

    (обновлено: )26402
    Столкновения возникли из-за того, что участники своеобразного перформанса вывезли на центральную площадь города военный автомобиль и принесли коммунистическую символику.
    Потасовки в Мелитополе
    ria-m.tv

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Столкновения произошли в Мелитополе из-за использования коммунистической символики.

    ria-m.tv
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    Ситуация в Запорожье 9 мая
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    День Победы в Украине: марши и столкновения. ОНЛАЙН-РЕПОРТАЖ

    "Союз левый сил вывез на площадь Победы реконструкцию — людей в военной форме и старый автомобиль. У них был флаг с серпом и молотом. Это заметили председатель Самообороны Мелитопольцщины Алексей Булгаков и лидер местной Совбоды Алексей Ревенок. Флаг они  вырвали, завязалась небольшая потасовка, которую быстро погасили", — сообщает подробности издание ria-m.tv

    Так же столкновения возникли из-за флагов КПУ.

    Ранее сообщалось о столкновениях в Запорожье, которые так же произошли из-за использования запрещенной коммунистической символики. 

    ​Украина во вторник празднует 72-ю годовщины Победы над нацистской Германией.

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    Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

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