Одесситу грозит 5 лет за флаг с серпом и молотом - Нацполиция

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Правоохранители начали уголовное производство в отношении жителя Одессы, который прикрепил к своему автомобилю флаг с изображением советской символики, сообщает в понедельник информагентство УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Одесской области.

"Инцидент произошел в районе рынка "Застава", где человек прикрепил к автомобилю иностранной регистрации флаг с изображением красной звезды, серпа и молота с надписью "Отечественная война"", — цитирует агентство полицию.

пресс-служба Нацполиции в Одесской области Одесситу грозит 5 лет за флаг с серпом и молотом

Как отмечается, возбуждено уголовное дело по статье "изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов". Агентство отмечает, что одесситу 29 лет, он помещен в изолятор временного содержания.

"Ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. Досудебное расследование продолжается", — отмечает УНН.

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В мае 2015 года в Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Минюст Украины в соответствии с "законом о декоммунизации" принял решение лишить коммунистические партии права быть субъектом политических и избирательных процессов. Компартия Украины в свою очередь направила в Министерство юстиции устав и программу для дальнейшей их подачи в Центризбирком и регистрации КПУ как субъекта избирательного процесса. Окружной административный суд Киева 16 декабря 2015 года удовлетворил иск Министерства юстиции и запретил деятельность Компартии Украины.