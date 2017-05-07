Байкеры провели мотопарад в Киеве, приурочив его к Евровидению

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Мотопробег байкеров со всей Украины под лозунгом "Свобода разнообразия" прошел в субботу в Киеве в преддверии Евровидения, сообщила пресс-служба городской мэрии.

По данным властей, цель мероприятия — продемонстрировать гостям и участникам международного песенного конкурса Евровидения-2017, которое в воскресенье официально открывается в Киеве, "что разнообразие и свобода — являются высшими ценностями для украинского народа". Слоганом Евровидения в Киеве является фраза "Празднуй разнообразие".

Участники парада проехались колонной по центральным улицам Киева. При этом на Майдане Незалежности возле Eurovision Village байкеры сделали остановку, где первый замглавы Киевской городской государственной администрации Геннадий Плис передал им флаг с названием автопробега, который они позже установили на берегу Днепра, рядом с памятником основателям Киева.

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Финал Евровидения в Киеве запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны.