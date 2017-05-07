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    МВД: около 16 тыс правоохранителей задействуют с 7 по 14 мая в Киеве

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    День Победы: в ожидании праздника и провокаций (43)

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    По информации МВД, во время мероприятий по празднованию 72-й годовщины окончания Второй мировой войны за безопасностью будут следить около 4 тысяч правоохранителей Нацполиции и Нацгвардии.
    Ночное патрулирование Киева
    УНИАН

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Около 16 тысяч правоохранителей задействуют для охраны общественного порядка в Киеве в период с 7 по 14 мая, в период празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и проведения международного песенного конкурса Евровидение-2017, сообщает МВД.

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    Украина 8 мая отметит День памяти и примирения, в который будет вспоминать жертв Второй мировой войны, а 9 мая – 72-ю годовщину Победы. Кроме того, в Киеве 9 и 11 мая пройдут два полуфинала Евровидения, а 13 мая – финал конкурса.

    "Шестнадцать тысяч правоохранителей будут задействованы в охране общественного порядка в период с 7 по 14 мая в столице. В частности, во время мероприятий по празднованию 72-й годовщины окончания Второй мировой войны за безопасностью будут следить около 4 тысяч правоохранителей Нацполиции и Нацгвардии", — говорится в сообщении.

    По данным министерства, в Киеве в мероприятиях по случаю Дня Победы примут участие около 20 тысяч человек. В связи с этим все подразделения Нацполиции, Нацгвардии, государственной пограничной службы и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям переведены в усиленный режим несения службы до 14 мая включительно.

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