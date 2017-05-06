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    Общество

    Полиция Луганской области переходит на усиленный режим работы

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    День Победы: в ожидании праздника и провокаций (33)

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    В областном главке отметили, что максимальное внимание правоохранители будут уделять безопасности граждан и обеспечению порядка в местах проведения праздничных мероприятий.
    Сотрудники полиции в Луганской области
    Facebook Татьяны Погукай

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Полиция Луганской области переходит на усиленный режим работы в связи с праздничными и выходными днями, сообщила спикер областного глава Нацполиции Татьяна Погукай.

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    "Более тысячи сотрудников полиции будут нести службу в усиленном варианте для охраны прав и свобод граждан, обеспечения общественной безопасности и порядка на улицах городов и районов области, противодействия любым проявлениям преступности и терроризма", — говорится в сообщении, размещенном на странице в Facebook

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    По словам Погукай, максимальное внимание правоохранители будут уделять безопасности граждан и обеспечению порядка в местах проведения праздничных мероприятий.

    Также будет усилен контроль на блокпостах, автодорогах, железнодорожных вокзалах и автостанциях.

    Ранее сообщалось, что городской совет Винницы обратился в Винницкий окружной суд с исковым заявлением о запрете проведение 9 мая — в День Победы — шествия в рамках акции "Никто не забыт, ничто не забыто", инициированного "левыми" политическими силами. 

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