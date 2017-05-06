КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Полиция Луганской области переходит на усиленный режим работы в связи с праздничными и выходными днями, сообщила спикер областного глава Нацполиции Татьяна Погукай.

"Более тысячи сотрудников полиции будут нести службу в усиленном варианте для охраны прав и свобод граждан, обеспечения общественной безопасности и порядка на улицах городов и районов области, противодействия любым проявлениям преступности и терроризма", — говорится в сообщении, размещенном на странице в Facebook.

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По словам Погукай, максимальное внимание правоохранители будут уделять безопасности граждан и обеспечению порядка в местах проведения праздничных мероприятий.

Также будет усилен контроль на блокпостах, автодорогах, железнодорожных вокзалах и автостанциях.

Ранее сообщалось, что городской совет Винницы обратился в Винницкий окружной суд с исковым заявлением о запрете проведение 9 мая — в День Победы — шествия в рамках акции "Никто не забыт, ничто не забыто", инициированного "левыми" политическими силами.