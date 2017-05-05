Комиссия за денежные переводы из России вырастет в разы - Львов

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Международный оператор денежных переводов Western Union прекращает переводить средства из России в Украину без открытия банковского счета. Причиной такого решения в компании называют закон о финансовых санкциях, который Госдума России приняла в ответ на украинские санкции, введенные против российских банков и платежных систем.

Как раньше осуществлялся перевод денег из России в Украину с помощью оператора Western Union и что изменится сейчас, в эфире радиостанции Голос Столицы объяснил управляющий директор банка "Кредит-Оптима" Игорь Львов.

"Раньше эти переводы шли легально и были достаточно доступны, поскольку комиссия составляла порядка 0,5-1% от суммы перевода. Сейчас мы говорим о системах перевода, где нет открытия счета. Сейчас нужно будет открывать счет… Естественно, стоимость этого денежного перевода вырастет, поскольку нужно платить деньги за открытие счета, и деньги будут отправляться со счета на счет, поскольку открывать счет придется и в украинском банке. Мы оцениваем, что это увеличит комиссию за перевод в разы", — спрогнозировал эксперт.

Совфед на заседании в среду одобрил закон, запрещающий денежные переводы из России в Украину через международные платежные системы. Согласно закону, в случае введения иностранным государством запретов в отношении российских платежных систем трансграничные переводы денег без открытия банковского счета в рамках платежных систем, в том числе иностранных, будут возможны из России в такое государство лишь при условии, что оператор платежной системы, операторы услуг платежной инфраструктуры прямо или косвенно контролируются РФ.

Госдума РФ приняла данный закон 22 марта. Закон должен вступить в силу через 30 дней после дня его официального опубликования и распространяться на запреты, введенные иностранными государствами до его вступления в силу.

Это был ответ на действия Киева. Напомним, Украина в октябре 2016 года расширила санкции в отношении России, запретив деятельность на своей территории ряду российских платежных систем. Под санкции попали платежная система "Колибри", которой управляет Сбербанк, "Золотая корона" (РНКО "Платежный центр"), "Юнистрим" (банк "Юнистрим"), "Международные денежные переводы Лидер" (НКО АО "Лидер"), Anelik (банк "Анелик РУ"), Blizko (Связь-банк).