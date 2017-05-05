Звезде Голливуда запретили въезд в Украину

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Служба безопасности запретила на пять лет въезд в Украину американскому актеру Стивену Сигалу въезд в Украину.

"Пользуясь ч. 1 ст. 13 закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и ст. 7 закона Украины "Об основах национальной безопасности Украины", Службой безопасности Украины принято решение о запрете выезда в Украину указанному лицу сроком на 5 лет", — сообщили в СБУ изданию "Апостроф".

apostrophe.ua Ответ СБУ изданию "Апостроф" о запрете на въезд Стивену Сигалу

"Решение о запрете въезда в Украину принимается в случае, если есть достаточно информации, полученной в установленном законом порядке, о факте совершения ею (личностью, – Ред.) общественно опасного деяния, независимо от территории его совершения, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины, предупреждение, выявление, прекращение и раскрытие которого относится к компетенции СБУ", — уточнили в СБУ.

Ранее сообщалось, что СБУ запретила въезд в Украину участнице российского комедийного шоу Comedy Woman и телеведущей Екатерине Варнаве. Добавим, что посещать Украину артистке запрещено в течение 5 лет.

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