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    Звезде Голливуда запретили въезд в Украину

    (обновлено: )17310
    В СБУ сообщили, что согласно закону "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и ст. 7 закона Украины "Об основах национальной безопасности Украины" принято решение о запрете выезда в Украину Стивену Сигалу.
    Американский актер, кинопродюсер и сценарист, мастер боевых искусств и музыкант Стивен Сигал. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Служба безопасности запретила на пять лет въезд в Украину американскому актеру Стивену Сигалу въезд в Украину. 

    "Пользуясь ч. 1 ст. 13 закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и ст. 7 закона Украины "Об основах национальной безопасности Украины", Службой безопасности Украины принято решение о запрете выезда в Украину указанному лицу сроком на 5 лет", — сообщили в СБУ изданию "Апостроф". 

    apostrophe.ua
    Ответ СБУ изданию "Апостроф" о запрете на въезд Стивену Сигалу

    "Решение о запрете въезда в Украину принимается в случае, если есть достаточно информации, полученной в установленном законом порядке, о факте совершения ею (личностью, – Ред.) общественно опасного деяния, независимо от территории его совершения, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины, предупреждение, выявление, прекращение и раскрытие которого относится к компетенции СБУ", — уточнили в СБУ.

    Ранее сообщалось, что СБУ запретила въезд в Украину участнице российского комедийного шоу Comedy Woman и телеведущей Екатерине Варнаве. Добавим, что посещать Украину артистке запрещено в течение 5 лет. 

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