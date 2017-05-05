Суд дал СБУ доступ к телефонным переговорам Захарченко

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Суд предоставил Службе безопасности Украины доступ к информации о мобильных переговорах главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, сообщает информагентство "Украинские новости".

"Указано, что 31 июля 2014 года Захарченко сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) Уголовного кодекса. В тот же день в связи с тем, что проведенными следственными (розыскными) действиями установить фактическое местонахождение подозреваемого не оказалось возможным, он был объявлен в розыск", — говорится в сообщении.

Как отмечается, 1 августа 2014 года суд предоставил правоохранителям разрешение на задержание Захарченко для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. СБУ также установила номер мобильного телефона оператора МТС, которым пользуется Захарченко в период с 2014 года по настоящее время.

"В настоящее время сложная социально-политическая ситуация в восточных областях Украины делает невозможным установление местонахождения подозреваемого и проведение с его участием следственных (розыскных) действий, что затрудняет определение объективной истины в уголовном производстве и получения доказательств причастности Захарченко к совершению преступления", — приводит агентство мотивировочную часть ходатайства СБУ.

Как отмечается, суд удовлетворил ходатайство и предоставил следователям СБУ доступ к вещам и документам, которые содержат информацию о дате, времени и продолжительности входящих и исходящих телефонных соединений, со ссылкой на ретранслятор и привязку к базовым станциям и их адрес, а также адрес местонахождения абонента указанного телефонного номера в момент каждого входного и выходного телефонного соединения с 1 марта 2014 года по 30 марта 2017 года.

Также предоставлен доступ к информации о входящих, исходящих SMS-сообщениях и информации о GPRS-трафике, о принадлежности номера конкретному лицу (в случае, если абонент является контрактным) по номеру телефона Захарченко.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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