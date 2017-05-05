На Закарпатье расцвела уникальная долина нарциссов

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. В уникальной долине нарциссов близ Хуста Закарпатской области началось массовое цветение растений, сообщается на сайте Карпатского биосферного заповедника.

"Обычно явление "массового цветения" проходит 9-15 мая. В этом году весна довольно холодная. Цветение началось позже. Советуем планировать любование цветением Долины нарциссов на уикенды 6-9 мая и 13-14 мая", — говорится в сообщении.

cbr.nature.org.ua Долина нарциссов

По состоянию на 5 мая долине нарциссов наблюдается около 25% цветения растений нарцисса узколистного.

В минувшем месяце в ботаническом саду фламандского города Мейзе в Бельгии зацвели сразу два так называемых "трупных цветка" (Titan Arum или Amorphophallus titanum), что является редким феноменом.