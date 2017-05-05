Единственный в Украине город согласился принимать львовские отходы

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Червоноград стал первым и пока что единственным из 20 городов области, который согласился принимать отходы из Львова в течение двух лет по меморандуму. Соответствующее соглашение уже подписано обеими сторонами, сообщил городской председатель Львова Андрей Садовый, пишет "Укринформ".

"Прошло две недели, а работа очень и очень медленно идет в этом направлении. Остальной мусор вывозится по полигонам, которые имеют возможность принимать. Это часть полигонов за пределами области, а большая часть ТБО не вывозится. У нас перенакопление на 30 процентах площадок. Поэтому, когда кто-то говорит, что для Львова решена проблема, — это не правда", — отметил Садовый.

По его словам, согласно заключенному договору, Червоноград в течение двух лет будет принимать львовский мусор по 10 тонн в сутки. Остальные города, подписавшие меморандум, пока подобного соглашения не утвердили, поэтому львовские отходы не принимают.

Кроме бытовых отходов из Львова, Червоноград в рамках меморандума заключил соглашения по утилизации ТБО из трех наиболее проблемных в этом плане районов области — Жовкивского, Каменско-Бугского и Городокского, ранее вывозили мусор на Грибовицкую полигон.

Область уже выделила Червонограду 1,7 млн гривен из экологического фонда на приобретение мусоровоза. Свою квоту за услуги выделил этому городу и Львов.

Во Львове уже скоро год как продолжаются проблемы с вывозом мусора. С тех пор как из-за пожара была закрыта городская свалка, Львов с большим трудом вывозит мусор на другие полигоны. На сегодня каждый четвертый двор во Львове завален мусором.