наверх
05.05.201705:43
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94- 0.02
  • USD26.49- 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    Гриневич сообщила, сколько учителей придется переучить ради новых стандартов

    (обновлено: )4
    По словам министра образования, в конце мая планируется представить новый стандарт начальной школы, который предполагает "интегрированный подход".
    Лилия Гриневич. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. В связи с внедрением в Украине новых стандартов обучения в начальных школах необходимо переобучить 22 тысячи учителей, сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. 

    Политтехнолог Екатерина Одарченко
    Екатерина Одарченко, facebook
    Стоит ли ждать перестановок в Кабмине. Комментарий политолога

    "Мы собираемся в конце мая представлять как раз новый стандарт начальной школы, и там будет презентован именно интегрированный подход. Для этого чтобы этот интегрированный подход коснулся всех украинских детей в первом классе в 2018/2019 учебном году, нам надо переучить 22 тысячи учителей", – сказала министр в эфире "5 канала".

    В то же время, по ее словам, необходимо общаться и с родителями, "ведь сегодня дети теряют интерес к школе уже в третьем классе".

    "Что должны понимать родители: мы будем учить таблицу умножения, но мы будем учить ее таким образом, чтобы ребенка это не отвращало от обучения. Сегодня дети теряют интерес к школе уже в третьем классе… потому что современные дети уже по-другому воспринимают информацию. Они уже с детства пользуются гаджетами, видят разнообразные игры, поэтому приходя в школу и встречаюсь только с таким процессом наполнения знаниями, когда есть доска и учитель и ты должен сидеть неподвижно 40 минут за партой, они теряют мотивацию к учебе", – отметила Гриневич.

    Ранее Лилия Гриневич заявляла, что школы с преподаванием на языках нацменьшинств не дают достаточного уровня владения государственным языком — украинским, что создает проблемы для поступления в вузы.


    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Празднование Дня Победы в Одессе: георгиевские ленты, вышиванки и Лорткипанидзе
    День Победы: в ожидании праздника и провокаций
    Виталий Кличко открыл фонтанный комплекс на Крещатике. Видео
    Без России: в Киеве стартовало Евровидение
    Стадион "Донбасс-Арена" в Донецке. Архивное фото
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Суд по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене
    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка