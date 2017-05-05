Гриневич сообщила, сколько учителей придется переучить ради новых стандартов

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. В связи с внедрением в Украине новых стандартов обучения в начальных школах необходимо переобучить 22 тысячи учителей, сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

"Мы собираемся в конце мая представлять как раз новый стандарт начальной школы, и там будет презентован именно интегрированный подход. Для этого чтобы этот интегрированный подход коснулся всех украинских детей в первом классе в 2018/2019 учебном году, нам надо переучить 22 тысячи учителей", – сказала министр в эфире "5 канала".

В то же время, по ее словам, необходимо общаться и с родителями, "ведь сегодня дети теряют интерес к школе уже в третьем классе".

"Что должны понимать родители: мы будем учить таблицу умножения, но мы будем учить ее таким образом, чтобы ребенка это не отвращало от обучения. Сегодня дети теряют интерес к школе уже в третьем классе… потому что современные дети уже по-другому воспринимают информацию. Они уже с детства пользуются гаджетами, видят разнообразные игры, поэтому приходя в школу и встречаюсь только с таким процессом наполнения знаниями, когда есть доска и учитель и ты должен сидеть неподвижно 40 минут за партой, они теряют мотивацию к учебе", – отметила Гриневич.

Ранее Лилия Гриневич заявляла, что школы с преподаванием на языках нацменьшинств не дают достаточного уровня владения государственным языком — украинским, что создает проблемы для поступления в вузы.



