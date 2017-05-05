Украина будет отмечать больше ста международных праздников

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Переименовать первомайский День международной солидарности трудящихся в День труда, 8 марта — в День семьи, а также государственный выходной 9 мая — День Победы — перенести на восьмое мая — День памяти и примирения. С такими инициативами в обновленном законопроекте "О государственных праздниках" выступает Институт национальной памяти.

Подробнее о новшествах законопроекта рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы юрист Института национальной памяти Сергей Рябенко.

"Основным новшеством доработанного законопроекта является то, что он регулирует такую категорию праздников как международные. Во время общественных обсуждений мы получили достаточно большое количество предложений по международным праздникам, которые рекомендованы международными организациями, членом которых является и Украина. Это и ООН, и ОБСЕ, и много других. В законопроекте есть отдельная статья, которая определяет базовый список международных праздников, часть из которых уже есть в нашем календаре. И учитывая то, что международных праздников больше ста, то этой статьей определена процедура, по которой президент Украины может своими указами внедрять дополнительные международные праздники, которые будут иметь в Украине соответственный статус", — рассказал эксперт.