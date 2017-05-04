Freedom House отнес Украину к странам с частичной свободой прессы

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Международная организация Freedom House опубликовала схематические карты свободы прессы, на которых Украина определена как государство, что получило статус "частично свободное".

"Меньше чем треть получили рейтинг "свободных" по результатам 2016 года", — говорится в публикации на сайте Организации. Среди них выделены США, Канада, Австралия, некоторые страны Евросоюза, Япония, а также Исландия, Новая Зеландия, Папуа Новая Гвинея, Суринам, Чили, некоторые островные государства и даже Уругвай.

В компании "частично свободных", среди которой оказалась Украина, восточные страны ЕС: Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Балканские страны, Италия. Также в этом списке Индонезия, Монголия, Индия, Афганистан, большинство стран Южной и Западной Африки и большинство стран Южной Америки.

Третья категория "не свободные" охватывает Россию и остальные постсоветские страны (кроме Прибалтики, Украины и Грузии), подавляющее количество в Азии, на Ближнем Востоке, в Северной и Центральной Африке, Мексику, отдельные страны Латинской Америки, в Венесуэлу и Эквадор. На другой схеме, где указан спектр свободы СМИ от 0 (наилучший) до 100 (худший), Украина получила 53 балла.

freedomhouse.org Карта свободы прессы Freedomhouse

Напомним, мировое сообщество отметило 3 мая Всемирный день свободы прессы.