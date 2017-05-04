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    Общество

    Freedom House отнес Украину к странам с частичной свободой прессы

    (обновлено: )56
    В компании стран, где свобода прессы "частична", рядом с Украиной оказались Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Балканские страны, Италия, Индонезия, Монголия, Индия, Афганистан.
    Жилетка с надписью Пресса
    Максим Лисовой, пресс-служба Национального союза журналистов Украины

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Международная организация Freedom House опубликовала схематические карты свободы прессы, на которых Украина определена как государство, что получило статус "частично свободное".

    Журналисты, камера, пресс-конференция
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Свобода прессы и цензура на мнение. Журналисты о своей работе в Украине

    "Меньше чем треть получили рейтинг "свободных" по результатам 2016 года", — говорится в публикации на сайте Организации. Среди них выделены США, Канада, Австралия, некоторые страны Евросоюза, Япония, а также Исландия, Новая Зеландия, Папуа Новая Гвинея, Суринам, Чили, некоторые островные государства и даже Уругвай.

    В компании "частично свободных", среди которой оказалась Украина, восточные страны ЕС: Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Балканские страны, Италия. Также в этом списке Индонезия, Монголия, Индия, Афганистан, большинство стран Южной и Западной Африки и большинство стран Южной Америки.

    Третья категория "не свободные" охватывает Россию и остальные постсоветские страны (кроме Прибалтики, Украины и Грузии), подавляющее количество в Азии, на Ближнем Востоке, в Северной и Центральной Африке, Мексику, отдельные страны Латинской Америки, в Венесуэлу и Эквадор. На другой схеме, где указан спектр свободы СМИ от 0 (наилучший) до 100 (худший), Украина получила 53 балла.

    freedomhouse.org
    Карта свободы прессы Freedomhouse

    Напомним, мировое сообщество отметило 3 мая Всемирный день свободы прессы.

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