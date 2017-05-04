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    Общество

    Минздрав пояснил, когда Украина откажется от российских лекарств

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    Минздрав заявил, что до остановок поставок российских лекарств будет обеспечено присутствие их аналогов на украинском рынке, "особенно это касается препаратов, исчезновение которых на данный момент может быть проблемным для пациентов и врачей".
    Лекарства. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина.  Украина сможет полностью отказаться от поставок лекарств российского производства после того, как на украинском рынке появятся их аналоги, говорится на сайте Министерстве здравоохранения Украины.

    Упаковка в блистеры. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Доступны ли доступные лекарства и лечат ли они?

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    В ведомстве подчеркнули, что изымать из аптек лекарства и лекарственные средства производства РФ не будут, но в дальнейшем Государственный экспертный центр Минздрава не будет проводить их перерегистрации или регистрации.

    "Существует объективная причина невозможности подтверждения соблюдения условий надлежащей производственной практики на фармацевтических заводах, размещенных на территории РФ", — отмечается в сообщении.

    "Минздрав не планирует остановить все поставки в одно мгновение. Сначала будет обеспечено присутствие аналогов на рынке, особенно это касается препаратов, исчезновение которых на данный момент может быть проблемным для пациентов и врачей", — заверили в министерстве.

    Напомним, ранее Кабинет министров разрешил закупать лекарства и медицинские изделия, в том числе для проведения гемодиализа, коронарографии и стентирования, через международные организации за средства государственного бюджета 2017 года. При этом на такую закупку лекарств Кабмин предусмотрел около 6 млрд гривен.

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