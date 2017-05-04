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    Крым сохранит усиленный ветеринарный контроль на границе с Украиной

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    Как пояснил руководитель крымского управления Россельхознадзора Игорь Окороков, в ручной клади можно завезти любую зараженную или некачественную продукцию.
    Ситуация на границе Украины и Крыма
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Украина, Виктор Лященко. Усиленный ветеринарный контроль на границе Крыма с Украиной будет сохранен, сообщил руководитель крымского управления Россельхознадзора Игорь Окороков.

    "В ручной клади фактически можно завезти любую зараженную или некачественную продукцию, поэтому она не может быть ввезена на территорию Российской Федерации. Усиленный ветеринарный контроль сохранится, иначе мы будем получать множество заболеваний", — сказал РИА Новости Окороков.

    Ранее сообщалось, что с начала текущего года в Украину вернули 1633 партии запрещенных к ввозу товаров, а также 30 пиявок, одно чучело фазана, 1,5 тысячи дождевых червей, 25 улиток, 20 живых раков.

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