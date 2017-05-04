Украина лидирует по числу подрывов людей на минах

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В рейтинге по числу пострадавших и погибших от взрывов на противотанковых минах Украина лидирует в мире, сообщает Женевский центр по гуманитарному разминированию, передает "ВВС Украина".

В 2016 году Женевский центр по гуманитарному разминированию и Стокгольмский международный институт мира зарегистрировали в Украине 37 случаев взрыва мин в результате которых пострадал 101 человек. Это на 4% больше, чем в 2015 и 24% от общемирового количества жертв.

В печальный список попали также Афганистан, Камбоджа, Мали и Пакистан.

Как добавляют в Женевском центре, противотанковые мины не только убивают и травмируют, но также ограничивают возможности ведения хозяйства, уничтожают инфраструктуру, создают препятствия работе миссии ОБСЕ.

В Украине разминированием занимается международная организация Halo Trust.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.