наверх
04.05.201716:06
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.07
  • USD26.52- 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Украине запустили первый поезд из Киева в восточное Закарпатье

    (обновлено: )71
    Со станции Киев-Пассажирский поезд отправляется в Солотвино по нечетным числам в 18:34 и прибывает на станцию Солотвино-1 в 13:42. Обратно со станции Солотвино-1 поезд будет отправляться по четным числам в 14:55 и прибывать в столицу Украины в 10:05.
    Пассажирский поезд
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. "Укрзализныця" запустила с 3 мая прямой поезд № 213/214 по маршруту Киев – Солотвино – Киев, сообщает пресс-служба УЗ.

    Со станции Киев-Пассажирский поезд отправляется в Солотвино по нечетным числам в 18:34 и прибывает на станцию Солотвино-1 в 13:42. Обратно со станции Солотвино-1 поезд будет отправляться по четным числам в 14:55 и прибывать в столицу Украины в 10:05.

    В составе поезда курсируют 19 вагонов – купейные, плацкартные и класса люкс.

    В первый день курсирования поездом воспользовались 459 пассажиров, его загрузка составила 55%, отмечают в компании.

    Поезд Киев – Солотвино впервые обеспечил прямое железнодорожное сообщение столицы Украины с населенными пунктами восточного Закарпатья, тогда как раньше в этот регион курсировал только поезд Львов – Солотвино.

    Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" запустила еще один поезд до Перемышля.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Празднование Дня Победы в Одессе: георгиевские ленты, вышиванки и Лорткипанидзе
    День Победы: в ожидании праздника и провокаций
    Джамала
    Без России: в Киеве стартовало Евровидение
    Русский культурный центр во Львове
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Суд по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене
    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка