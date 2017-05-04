В Украине запустили первый поезд из Киева в восточное Закарпатье

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. "Укрзализныця" запустила с 3 мая прямой поезд № 213/214 по маршруту Киев – Солотвино – Киев, сообщает пресс-служба УЗ.

Со станции Киев-Пассажирский поезд отправляется в Солотвино по нечетным числам в 18:34 и прибывает на станцию Солотвино-1 в 13:42. Обратно со станции Солотвино-1 поезд будет отправляться по четным числам в 14:55 и прибывать в столицу Украины в 10:05.

В составе поезда курсируют 19 вагонов – купейные, плацкартные и класса люкс.

В первый день курсирования поездом воспользовались 459 пассажиров, его загрузка составила 55%, отмечают в компании.

Поезд Киев – Солотвино впервые обеспечил прямое железнодорожное сообщение столицы Украины с населенными пунктами восточного Закарпатья, тогда как раньше в этот регион курсировал только поезд Львов – Солотвино.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" запустила еще один поезд до Перемышля.