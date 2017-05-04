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    Оставшиеся в шахтах горняки требуют повышения зарплат до $1 тыс

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    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел (574)

    (обновлено: )26540
    По словам Михаила Волынца, необходимость повышения зарплаты горняки объясняют ростом тарифов на газ, электроэнергию и жилищно-коммунальные услуги, а также повышением цен на продукты питания и товары первой необходимости.
    Митинг шахтеров под Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Шахтеры четырех шахт Криворожского железорудного комбината (КЖРК), которые утром в четверг отказались подниматься на поверхность после ночной смены, требуют повысить зарплату для рабочих основных профессий до уровня 2012 года, то есть эквивалента $1 тыс. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

    Ранее Волынец сообщил, что работники ночной смены ряда шахт утром в четверг отказались подниматься на поверхность и требуют повысить зарплату.

    "Принято совместное обращение к акционерам компании. Оно содержит лишь одно требование — повысить зарплату для рабочих основных профессий до уровня 2012 года, то есть эквивалентную 1000 долларов. Сейчас у многих шахтеров она составляет около 10 тыс. гривен, а у работников вспомогательных профессий — 3 тыс. гривен", — написал Волынец, ссылаясь на информацию председателя женского комитета Криворожской городской организации НПГУ, работницы шахты "Терновская" Елены Масловой.

    Михаил Волынец в Facebook
    Выдвинутые шахтерами требования

    По словам Волынца, необходимость повышения зарплаты горняки объясняют ростом тарифов на газ, электроэнергию и жилищно-коммунальные услуги, а также повышением цен на продукты питания и товары первой необходимости.

    Ранее сообщалось, что горнякам "Львовуголь" начали перечислять зарплату.

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