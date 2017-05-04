В Украину не пустили российского байкера

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В Украину не пропустили байкера из России, сообщает в четверг пресс-служба Госпогранслужбы.

"В пункте пропуска "Новые Яриловичи" вчера пограничники Черниговского отряда не пропустили через границу гражданина России, который не смог подтвердить цели своей поездки в Украину", — говорится в сообщении.

По данным Госпогранслужбы, мужчина сообщил, что якобы направляется к товарищу в Ивано-Франковск, однако, как утверждают в ведомстве, его фамилию и адрес проживания указать не смог.

В пресс-службе также заявили, что во время осмотра личных вещей у россиянина была обнаружена камуфлированная одежда без опознавательных знаков и другие вещи.

По результатам проверки пограничники приняли решение об отказе этому гражданину в пересечении госграницы Украины.

Ранее сообщалось, что власти Польши выдворили из страны российского байкера Николая Логинова из мотоклуба "Ночные волки".