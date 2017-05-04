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    Общество

    В Украину не пустили российского байкера

    (обновлено: )3702
    По данным пограничников, во время осмотра в пункте пропуска "Новые Яриловичи" личных вещей у россиянина была обнаружена камуфлированная одежда без опознавательных знаков и другие вещи.
    Мотоцикл
    RIA News Игорь Руссак | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В Украину не пропустили байкера из России, сообщает в четверг пресс-служба Госпогранслужбы.

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    "В пункте пропуска "Новые Яриловичи" вчера пограничники Черниговского отряда не пропустили через границу гражданина России, который не смог подтвердить цели своей поездки в Украину", — говорится в сообщении.

    По данным Госпогранслужбы, мужчина сообщил, что якобы направляется к товарищу в Ивано-Франковск, однако, как утверждают в ведомстве, его фамилию и адрес проживания указать не смог.

    В пресс-службе также заявили, что во время осмотра личных вещей у россиянина была обнаружена камуфлированная одежда без опознавательных знаков и другие вещи.

    По результатам проверки пограничники приняли решение об отказе этому гражданину в пересечении госграницы Украины.

    Ранее сообщалось, что власти Польши выдворили из страны российского байкера Николая Логинова из мотоклуба "Ночные волки".

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