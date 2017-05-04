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    Общество

    Красный Крест направил в Донбасс 13 грузовиков с гумпомощью

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    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ (284)

    (обновлено: )1410
    Через контрольно-пропускной пункт "Новотроицкое" на выезд на неконтролируемую (украинскими силовиками - ред.) территории проследовали 13 грузовых автомобилей Международного комитета Красного Креста.
    Автомобиль Красного Креста
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Международный комитет Красного Креста направил в подконтрольный ополченцам Донбасс 13 грузовиков с гуманитарной помощью, сообщает в четверг пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

    "Через контрольно-пропускной пункт "Новотроицкое" на выезд на неконтролируемую (украинскими силовиками — ред.) территории проследовали 13 грузовых автомобилей Международного комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продуктовые наборы, строительные материалы, а также медицинские препараты общим весом 236 тонн", — говорится в сообщении.

    Донецкая область. Архивное фото.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

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