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    Общество

    Интерпол не стал объявлять в розыск Онищенко

    Тема:

    Онищенко: новая партия компромата (354)

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    В полиции сообщили, что Комиссия по контролю за файлами Интерпола на 99-й сессии приняла решение отказать в объявлении в розыск Онищенко. Эту информацию украинское бюро Интерпола передало в НАБУ.
    Александр Онищенко. Архивное фото Видео
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Интерпол не стал объявлять в розыск народного депутата Украины Александра Онищенко, сообщил представитель Национальной полиции Ярослав Таркало, информирует "Украинская правда".

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По его словам, Комиссия по контролю за файлами Интерпола на 99-й сессии приняла решение отказать в объявлении в розыск Онищенко.

    "Эту информацию украинское бюро Интерпола передало в НАБУ", — говорится в сообщении.

    Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". Как сообщалось, 22 июня прошлого года Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грнКроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.

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