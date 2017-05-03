Интерпол не стал объявлять в розыск Онищенко

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Интерпол не стал объявлять в розыск народного депутата Украины Александра Онищенко, сообщил представитель Национальной полиции Ярослав Таркало, информирует "Украинская правда".

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По его словам, Комиссия по контролю за файлами Интерпола на 99-й сессии приняла решение отказать в объявлении в розыск Онищенко.

"Эту информацию украинское бюро Интерпола передало в НАБУ", — говорится в сообщении.

Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". Как сообщалось, 22 июня прошлого года Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. Кроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.