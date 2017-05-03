наверх
03.05.201720:25
Курсы валют НБУ
  • EUR29.03+ 0.14
  • USD26.56+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Общество

    Нацполиция прокомментировала снятие Януковича с международного розыска

    (обновлено: )33890
    По информации Украинского национального бюро Интерпола, Комиссия по контролю за файлами Интерпола обязала его секретариат снять с розыска Януковича и его сына Александра.
    Пресс-конференция экс-президента Украины В. Януковича в Ростове-на-Дону
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Национальная полиция подтвердила, что международная организация уголовной полиции (Интерпол) сняла с розыска бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

    Читайте также: Психология проигравших. Украина дистанцируется от Дня Победы

    "По информации Украинского национального бюро Интерпола, Комиссия по контролю за файлами Интерпола обязала его секретариат снять с розыска Януковича и его сына Александра", — отметили в полиции.

    Вместе с тем в ведомстве не пояснили, какова мотивировочная часть этого решения.

    Ранее адвокат Януковича сообщил, что Интерпол снял с розыска экс-президента и его сына Александра. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Траурные мероприятия в Одессе в память о погибших 2 мая 2014
    Взрывоопасная Одесса: годовщина 2 мая
    Гвардейцы охраняют общественный порядок в Киеве
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Кадр из сериала "Танкист"
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Пресс-конференция. Архивное фото
    Неугодные СМИ. Власть против медиа